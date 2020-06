Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Steuergerät, E-Scooter, Geldbörse und Handy

Zigarettenautomaten-Sprenger erwischt

Mutter am Spielplatz verprügelt

Menden (ots)

An der Fischkuhle waren in der Nacht auf Freitag Diebe unterwegs. An einem polnischen DAF Lkw demontierten sie das Steuergerät für das Getriebe. Die Täter verschwanden mitsamt der Beute ungesehen.

In derselben Nacht entwendeten Diebe einen metallicgrauen E-Scooter vom Typ "Razor E300S" am Fuchshöhlenweg. Dieser hatte ungesichert im Vorgarten eines Hauses gestanden.

Am Sonntagabend sind Unbekannte in einen Pkw eingedrungen, der eine halbe Stunde am Waschpark hinter dem Kaufland parkte. Als der Eigentümer um 21.15 Uhr zu seinem grauen Golf zurückkehrte, stellte er fest, dass Geldbörse und Handy weg waren. Außerdem lag eines seiner Scheibenwischerblätter neben dem Wagen auf dem Boden. Der Eigentümer hatte einen älteren Nissan Micra beobachtet, der immer wieder hin- und her rangierte. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 9099-0.

Drei Personen stehen im Verdacht am Sonntag, gegen 2.38 Uhr, einen Zigarettenautomaten gesprengt zu haben. Ein Zeuge hörte den Knall auf Platte Heide am Glockenblumenweg, Ecke Margueritenweg. Zunächst liefen die Täter davon. Kurz darauf kamen drei Personen zurück. Der Zeuge lief einem der Männer nach und führte die Polizeibeamten an den Flüchtigen heran. Gegen den 17-jährigen Mendener wird nun wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Der Automat wurde stark beschädigt. Beute machten die mutmaßlichen Diebe keine.

Mendenerin am Spielplatz verprügelt. Eine Mendenerin befand sich am Samstag, 20.06.2020, gegen 18.50 Uhr mit ihren Kindern auf dem Spielplatz vor dem Matthias-Claudius-Haus in der Meierfrankenfeldstraße. Sie beobachtete, wie eine Gruppe Jugendlicher (ca. fünf männliche und drei weibliche Personen), die ein ca. ein Jahr altes Kind dabei hatten, einen Joint rauchten und Alkohol konsumierten. Als die 34-Jährige die Personen zur Rede stellen wollte, wurde eine der weiblichen Personen ausfallend und schlug auf die Geschädigte ein. Im Anschluss daran wurde sie getreten und "geschubst", so dass sie zu Boden fiel. Nach der Tat verweilte die Gruppe noch am Spielplatz, entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei. Die Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Täterbeschreibung: weiblich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftigere Statur, schwarze Haare, gebunden zu einem Zopf, schwarzes Spaghetti-Top, schwarze Röhrenjeans. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Menden entgegen.

