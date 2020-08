Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schlangenlinien gefahren, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 00.40 Uhr hat ein Zeuge einen Autofahrer gemeldet, welcher auffällig langsam in Schlangenlinien von Durbach kommend in Richtung Offenburg-Rammersweier unterwegs gewesen sei. Nach ersten Ermittlungen kam es im Rammersweier-Wald zu einem Verkehrsvorgang, bei welchem das Auto komplett in den Gegenverkehr gelenkt wurde. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer musste auf eine Grasfläche ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Weinstraße konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg den 65-jährigen Mercedes-Fahrer einer Kontrolle unterziehen und mussten nach einem durchgeführten Atemalkoholtest feststellen, dass der Mann mit über 1,7 Promille hinter dem Steuer seiner Wagens gesessen hatte. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutprobe angeordnet. Der gefährdete Pkw-Führer, der ausweichen musste, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

/ph

