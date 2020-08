Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Kehl - Kombinierte Betrugsmasche, Hinweise der Polizei

Offenburg/Kehl (ots)

Die Ermittler der Kriminalinspektion 3 gehen seit Mittwoch einer Reihe versuchter Telefonbetrügen nach. Eine bislang Unbekannte meldete sich nach derzeitigem Sachstand als Polizeibeamte bei drei unterschiedlichen Personen. Während dem Telefonat teilte sie mit, dass die angebliche Tochter beziehungsweise Enkelin der Angerufenen Unfallverursacherin in einem tödlichen Unfall sei. In zwei von drei Fällen soll sich der tragische Unfall in Frankreich abgespielt haben. Die mutmaßliche Betrügerin verlangte Beträge zwischen 20.000 Euro und 30.000 Euro oder Wertgegenstände wie beispielsweise Gold oder Schmuck, um den Untersuchungshaft der Verwandten abzuwenden. Der Betrugsversuch blieb in allen bekannten Fällen glücklicherweise erfolglos.

Hinweis der Polizei:

- Die echte Polizei fordert von Ihnen weder Geld noch Wertgegenstände. - Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

