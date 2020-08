Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Autos abgeschleppt

Neuss-Gnadental (ots)

Am Freitag (21.8.), gegen 9:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Berghäuschensweg/Nixhütter Weg. Nach ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin auf dem Nixhütter Weg unterwegs und beabsichtigte nach links auf den Berghäuschensweg abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein Auto den Nixhütter in Richtung Aurinstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Autofahrer erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Auslaufende Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr abgestreut.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell