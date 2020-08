Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Schwarzfahren" wird Jugendlichen zum Verhängnis - Richter ordnet Untersuchungshaft wegen Wohnungseinbruchs an

Neuss/Düsseldorf (ots)

Am Mittwoch (19.8.), gegen 17:20 Uhr, wurden Polizeibeamte zur Straßenbahnhaltestelle an der Stresemannallee in Neuss gerufen. Dort waren den Kontrolleuren zwei junge Frauen aufgefallen, die weder Fahrausweise noch Ausweispapiere vorzeigen konnten. Im Rahmen der Identitätsfeststellung erfolgte die Durchsuchung der beiden Verdächtigen. Hierbei fanden die Polizeibeamten hochwertigen Schmuck, Handtaschen, Schuhe sowie typisches Einbruchswerkzeug; Ausweispapiere jedoch nicht. Das Duo gab an, 13 Jahre alt zu sein und in Köln zu wohnen.

Den aufnehmenden Beamten erschienen die Angaben zum Alter und zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände unglaubwürdig. Es folgte eine vorläufige Festnahme. Durch erste Ermittlungen konnte festgestellt worden, dass die Wertsachen aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße in Düsseldorf stammten. Den Wohnungseinbruch hatte die Inhaberin bis dato noch gar nicht bemerkt. Offenbar war dort die Wohnungstür aufgehebelt worden. Umso mehr freute sie sich, als die Ermittler den Schmuck, den sie eindeutig als ihren wiedererkannte, aushändigen konnten.

Zum Alter des verdächtigen Duos gaben Ärzte eine erste Einschätzung ab. Demnach sollen die beiden Jugendlichen mindestens 17 Jahre alt sein. Ein fester Wohnsitz ist nicht bekannt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf folgte am Donnerstag (20.8.) die Vorführung der mutmaßlichen Wohnungseinbrecherinnen beim Amtsgericht Neuss. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen die beiden an. Sie schweigen bisher zu den Vorwürfen.

Ob das Duo für weitere Wohnungseinbrüche in Betracht kommt, werden die andauernden Ermittlungen zutage bringen.

