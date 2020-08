Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 29-Jähriger beschimpft Busfahrer, Ordnungsamtmitarbeiter und Polizeibeamte

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagabend (20.08.), gegen 19:50 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einer Bushaltestelle am Ostwall in Grevenbroich gerufen, um dort Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu unterstützen. Anlass des Einsatzes war die Weigerung eines renitenten 29-Jährigen, Auskunft über seine Person zu geben.

Der junge Mann war gegen 19:35 Uhr an der Haltestelle "Platz der Deutschen Einheit" in den Bus gestiegen und hatte sich trotz mehrmaliger Aufforderung durch den Busfahrer beharrlich geweigert, seinen Mund-Nasen-Schutz, den er unter dem Kinn trug, korrekt anzuziehen. Stattdessen beschimpfte und bedrohte er den 63-Jährigen. Zudem weigerte er sich, den Bus zu verlassen. Erst beim Eintreffen der Ordnungsamtmitarbeiter verließ er das Fahrzeug, fuhr aber fort mit seinen Beschimpfungen und Drohungen. Seine Personalien wollte der Mann nicht nennen. Aus diesem Grund riefen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Polizei hinzu, die die Identität des Mannes klären konnte. Auch ihnen widmete der 29-Jährige einige Beleidigungen.

Gegen den Grevenbroicher wurde nun Anzeige erstattet wegen Beleidigung und Bedrohung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell