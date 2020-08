Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw überschlägt sich. Fahrzeugführer wurde leicht verletzt

Rommerskirchen / Stommeln (ots)

Am Donnerstag, 20.08.2020, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich auf der Venloer Straße (K24) zwischen Rommerskirchen und Stommeln ein Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Mann aus Rommerskirchen zum Glück nur leicht verletzt wurde. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr der 51-jährige mit seinem Pkw Ford die K24 aus Fahrtrichtung der Ortschaft Stommeln in Richtung Rommerskirchen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und geriet in das angrenzende Feld. Hier überschlug sich der Ford und kam zum Stillstand. Der Rommerskirchener erlitt durch den Unfall augenscheinlich nur leichte Verletzungen und wurde nach rettungsmedizinischer Versorgung am Unfallort einem Krankenhaus zugeführt, wo er vorsorglich stationär verblieb. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge kann ein internistischer Notfall als Unfallursache derzeit nicht ausgeschlossen werden. (Po.)

