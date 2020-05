Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Mal waren Drogen im Spiel

Görlitz (ots)

Bei Kontrollen, die durch die Bundespolizei gestern bzw. heute in Görlitz durchgeführt wurden, sind in zwei Fällen Drogen beschlagnahmt worden. Gegen einen Verdächtigen (34) und eine Verdächtige (22) ermittelt nun die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im dritten Fall sind während einer Streife durch den Bahnhof der Neißestadt 1,2 Gramm Marihuana gefunden und in die Asservatenkammer mitgenommen worden. In diesem Zusammenhang laufen die Ermittlungen derzeit gegen Unbekannt.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr war den Bundespolizisten in der Nähe der Berliner Straße ein Mann aufgefallen. Der Görlitzer ist bekannt, war er doch in der Vergangenheit mehrmals mit Betäubungsmitteln ertappt worden. Auch gestern hatten die Ordnungshüter den richtigen Riecher. In der Unterhose des 34-Jährigen entdeckten sie zunächst einen mit Panzertape umwickelten Gegenstand. Nach dem Öffnen der merkwürdigen Verpackung kamen schließlich Cannabisblüten (26,7 Gramm), Cannabissteine (16,7 Gramm), ein Gramm Crystal sowie Tabletten (die ebenfalls als Betäubungsmittel gelten) zum Vorschein. Bei einer später durch das Polizeirevier Görlitz, den Zoll und die Bundespolizei gemeinsam durchgeführten Wohnungsdurchsuchung sind beim Beschuldigten weitere Drogen-Utensilien, Hanfsamen aber auch drei Fahrradrahmen mit manipulierten Nummern gefunden und sichergestellt worden.

Die 22-Jährige wurde am Mittwochmorgen gegen 02.45 Uhr angetroffen, als sie mit ihrem Fahrrad in der Nähe des Bahnhofes unterwegs war. Auch sie ist der Polizei wegen verschiedener Drogendelikte bekannt. Es erstaunte insofern niemanden, als eine Beamtin hinter dem BH der Radfahrerin ein Cliptütchen mit knapp zwei Gramm Crystal fand.

