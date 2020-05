Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Auffinden von Cliptütchen mit Drogen

Görlitz (ots)

Am Dienstag, den 05. Mai 2020 ertappte die Bundespolizei zwei Männer, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Im ersten Fall kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in der Landeskronstraße in Görlitz einen 40-jährigen Deutschen. Der Mann verhielt sich während der Kontrolle sehr nervös. Für sein Verhalten gab es auch einen Grund, denn die Beamten fanden in seiner Hosentasche ein Tütchen mit 0,8 Gramm Betäubungsmitteln. Im zweiten Fall wurde in den Abendstunden in Görlitz auf der Bäckerstraße ein 29-jähriger Deutscher festgestellt, welcher ebenfalls im Besitz von Drogen war. Bei ihm wurden 0,4 Gramm Cannabis aufgefunden. In beiden Fällen wurden die Betäubungsmittel sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

