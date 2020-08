Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lkw überschlägt sich - Umfangreiche Rettungsmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei - Rettungshubschrauber und Kräne im Einsatz

Jüchen (ots)

Am Freitag (21.8.), kurz vor 11 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zur Grubenrandstraße gerufen. Nach Angaben des Melders hatte sich dort ein Lkw überschlagen.

Nach ersten Informationen handelt es sich um einen Alleinunfall; weitere Fahrzeuge sollen nicht beteiligt gewesen sein. Der Sattelauflieger befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand die Grubenrandstraße aus Richtung Grevenbroich in Richtung Jüchen. In Höhe des Gewerbegebietes Neusser Straße geriet das Fahrzeug aus unbekannter Ursache in die Bankette. Offenbar erfolgte sodann eine Gegenlenkung und der Kipper für quer über die Straße ins Grün, wo er sich überschlug. Der Lkw liegt auf dem Führerhaus. Neben mehreren Kränen ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Rettungsarbeiten der Feuerwehr dauern an.

Die Polizei hat die umliegenden Straßen gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es bislang nicht (Stand: 21.08.2020, 13:15 Uhr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell