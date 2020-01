Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Linkenheim-Hochstetten - Enkeltrickbetrüger erbeuten bei Senior 30.000 Euro

Linkenheim-Hochstetten (ots)

Erneut hatten sogenannte Enkeltrickbetrüger mit einer wohlbekannten Masche in Linkenheim-Hochstetten Erfolg und brachten einen betagten Mann um 30.000 Euro.

Eine Anruferin gab sich am Freitag gegen 13.30 Uhr als dessen Enkelin aus. Sie befinde sich aktuell beim Notar in Heidelberg wegen des Erwerbs einer Immobilie. Leider sei ihr Geld nicht pünktlich eingegangen und nun müsse sie mit Verzugszinsen rechnen, falls die Anzahlung in Höhe von 45.000 Euro nicht leisten könne.

Bereitwillig ging der Senior zur Bank und hob einen verfügbaren Betrag von 30.000 Euro ab, den sogleich ein Mann vor dessen Wohnung in Empfang nahm. Der Schwindel flog wenig später beim Telefonat mit der echten Enkelin auf. Von den Tätern und dem Geld fehlt trotz sofortiger Fahndung jede Spur.

In Linkenheim-Hochstetten, in Bruchsal und in Pfinztal waren am Freitag und Samstag noch weitere vergleichbare Anrufe zu verzeichnen. Allerdings blieben weitere Schäden aus.

