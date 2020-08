Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahren unter Drogeneinfluss

Achern (ots)

Eine erfolgreiche Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Bühler Straße in Sasbach wurde für zwei Pkw-Fahrer zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch kontrollierten gegen 23.45 Uhr einen 21-jährigen Honda-Fahrer sowie einen 26 Jahre alten Renault-Lenker. Nachdem bei beiden Fahrzeuglenkern mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer ihres Wagens gesessen haben, wurde die Weiterfahrt beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erhalten beide eine Anzeige.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell