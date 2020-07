Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Gaststätte

Kevelaer (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag, 19.07., 22.00 Uhr und Montag, 20.07.2020, 00.15 Uhr über eine Dachluke, die in die Küche des Hauses führt, in eine Gaststätte auf der Hauptstraße eingedrungen. Von dort stahlen sie einen Würfeltresor mit Bargeld. Der Sohn des Inhabers hatte das Lokal gegen 22.00 Uhr verlassen und kehrte gegen 00.15 Uhr zurück, weil er etwas vergessen hatte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass auf die gleiche Art und Weise bereits einige Tage zuvor, und zwar in der Nacht vom 13. auf den 14.07.2020 eingebrochen worden war. Auch dort hatte die Unbekannten einen Würfeltresor mit Geld erbeutet. Eine Anzeigenerstattung war jedoch unterblieben. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell