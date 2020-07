Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Alkohol

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Freitag, 17.07.2020, 21:08 Uhr, befuhr ein 53jähriger Radfahrer die Friedenstraße in Richtung Buschstraße. In Höhe einer Rechtskurve verlor der Beschuldigte auf dem Schotter der Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht. Da im Rahmen der Unfallaufnahme bei ihm erheblicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. An seinem Rad entstand leichter Sachschaden.

