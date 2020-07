Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Exhibitionismus

Mann entblöst sich vor Kindern

Geldern-Vernum (ots)

Am 17.07.2020, gegen 19:30 Uhr entblöste eine unbekannte männliche Person auf dem Kerkpad sein Geschlechtsteil und zeigte sich so in schamverletzender Weise zwei Minderjährigen. Zuvor hatte er die beiden Radfahrerinnen auf Höhe eines Gewächshauses mit seinem PKW überholt. Danach stellte er sich auf die Fahrbahn vor seine Frontscheinwerfer und zeiget sich den Beiden. Diese schilderten im Anschluss den Vorfall ihren Eltern, durch die Anzeige erstattet wurde. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 185cm - ca. 30 Jahre - kurze blonde Haare - schwarzes T-Shirt - schwarze dreiviertel Hose - Sonnenbrille

Er war mit einem schwarzen Kombi unterwegs, welcher an der hinteren linken Fensterscheibe eine pinkfarbene Sonnenblende mit weißem "Hello Kitty"-Logo zeigte. Hinweise auf den Mann werden erbeten an die Polizei in Geldern, Tel.: 02831/1250.

