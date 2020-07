Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kleve-Griethausen (ots)

Unbekannte gelangten über ein unverschlossenes Garagentor auf die Terrasse eines unbewohnten Einfamilienhauses auf dem Postdeich. Über ein dortiges Toilettenfenster drangen sie in das Gebäude ein und entwendeten Werkzeug. Zeugen, die in der Zeit von Donnerstag, 16.07.2020, 17:30 Uhr, bis Samstag, 18.07.2020, 09:00 Uhr, Ungewöhnliches im Bereich des Postdeichs bemerkten, werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell