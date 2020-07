Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Explosion einer Gasflasche

Kalkar (ots)

Am Samstag, 18.07.2020, 07:50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einfamilienhaus auf der Eligiusstraße gerufen, da es dort zu einer Gasexplosion gekommen war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Innenraum einer Garage durch die Leckage an einer Gasflasche mit Propangas gefüllt, welches sich vermutlich durch das Betätigen eines elektrischen Schalters entzündete. Bei der Explosion wurde eine 64jährige Bewohnerin des Hauses leicht verletzt. An der Garage entstand erheblicher Sachschaden.

