Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Betrügerische Holzlieferanten

Kalkar (ots)

Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am Freitag, 17.07.2020, ein Rentnerehepaar aus Kehrum. Zwei Männer Mitte Dreißig hatten gegen 13.00 Uhr an einem Wohnhaus auf dem Bruchweg geklingelt. Dem 82 Jahre alten Hausbesitzer gaukelten die beiden vor, für den ebenfalls auf dem Grundstück lebenden Sohn des Ehepaares Holz anliefern zu wollen. Das Opfer zeigte den Verdächtigen zunächst die Ablagestelle hinter dem Haus, worauf einer der beiden unter dem Vorwand, das Holz holen zu wollen, verschwand. Offenbar suchte dieser dann über einen Nebeneigang und die dortige Treppe im Schlafzimmer des Paares gezielt nach Wertgegenständen. Kurz darauf verschwand auch der zweite Mann, ohne sich zu verabschieden. Erst viel später fiel der Diebstahl einer ledernen Schmuckschatulle mit Inhalt auf, die in einem Nachtschränkchen aufbewahrt wurde. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben. Die Verdächtigen waren ca. 180 cm groß und hatten schwarzes Haar. Bekleidet waren sie mit schwarzen T-Shirts mit weißem Aufdruck und schwarzen Hosen bekleidet. (SI)

