Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Gamshurst - Fahrt endet auf dem Kreisverkehr

Achern, Gamshurst (ots)

Auf dem östlichen Kreisverkehr der L 87 ereignete sich am späten Donnerstagabend ein Motorradunfall. Von Achern kommend fuhr ein 54-Jähriger gegen 23.20 Uhr in Richtung Rheinau. Vermutlich aufgrund fehlender Ortskenntnisse lenkte er seine Honda geradewegs auf den dortigen Kreisverkehr, wodurch er die Kontrolle über das Zweirad verlor und zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, die in einer nahelegenden Klinik behandelt werden mussten. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei dem Gestürzten ein Alkoholwert von rund 0, 4 Promille festgestellt werden, weshalb er seinen Führerschein vorläufig abgeben musste. /jh

