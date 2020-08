Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Handtasche entrissen, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Das frisch abgehobene Bargeld wurde einer 79-Jährigen samt Tasche am Donnerstagabend nach einem Bankbesuch direkt wieder abgenommen. Nach aktuellem Sachstand sollen zwei etwa 17 bis 20 Jahre alte Männer gegen 20:20 Uhr auf dem Gehweg in Höhe einer Bank in der Hauptstraße die braune Marken-Umhängetasche der 79-Jährigen entrissen haben und anschließend in Richtung Stichstraße geflüchtet sein. Die mutmaßlichen Räuber trugen zu diesem Zeitpunkt weiße T-Shirts und lange, dunkle Hosen. Die Tatverdächtigen wurden zudem wie folgt beschrieben: hellhäutig, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, schlank und sportlich. Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 0781/21-2820 um Hinweise./jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell