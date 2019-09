Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Schwerer Verkehrsunfall

Enzkreis (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Landesstraße 611 wurde Motorradfahrer getötet und eine Pkw-Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen fuhr ein 18-Jähriger gegen 07.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße in Richtung Stein. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Renault-Twingo zusammen. Durch den Aufprall zerbarst der Tank des Motorrades und geriet in Brand. Das brennende Benzin ergoss sich über den 18-Jährigen und die 27-jährige Pkw-Fahrerin. Der Motorradfahrer wurde nach dem Zusammenstoß in den Graben geschleudert. Durch Zeugen wurden die Pkw-Fahrerin und der 18-Jährige abgelöscht. Aufgrund seiner erlittenen schweren Verletzungen verstarb der 18-Jährige noch an der Unfallstelle. Die 27-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Landestraße bis 11.00 Uhr voll gesperrt.

