Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Einbruch in Wohnung

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind am Sonntagvormittag in eine Wohnung in Walzbachtal-Jöhlingen eingebrochen und haben dabei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 08:40 und 13 Uhr über ein Kellerfenster Zugang zu dem in der Heubergstraße gelegenen Wohnhaus. Im Inneren des Gebäudes hebelten die Diebe anschließend eine Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Schränke der Wohnung nach Wertgegenständen. Dabei nahmen sie das aufgefundene Bargeld mit sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-0 in Verbindung zu setzen.

