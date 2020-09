Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Rasante Fahrweise" hat Polizeikontrolle zur Folge

Lauterecken (ots)

Im Rapport der Polizei in Lauterecken steht am Donnerstagmorgen: "...qualifizierte sich der vorbeifahrende PKW-Fahrer durch rasante Fahrweise für eine Verkehrskontrolle". Die Streife hatte am Mittwochabend, um 22:25 Uhr, gerade einen anderen Verkehrsteilnehmer an der B 270, Höhe der Einmündung Auf Röth kontrolliert. Der hierbei vorbeifahrende Fahrer zog mit seiner "rasanten Fahrweise" das Interesse der Beamten auf sich. Der Wagen wurde verfolgt und bei Heinzenhausen angehalten. Der 25-jährige Autofahrer konnte keine Papiere vorlegen. Nach der Überprüfung seiner Personalien war schließlich bereits geklärt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten konnten den Computerdaten zudem entnehmen, dass der junge Mann in der Vergangenheit im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität aufgefallen war. Als der 25-Jährige schließlich einräumte, zeitnah vor der Kontrolle Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben, war eine Blutprobe fällig. Damit war auch die "rasante Fahrt" beendet, vielleicht für längere Zeit, da die zuständige Führerscheinstelle neben der Staatsanwaltschaft von dem Ereignis informiert wird. |pilek-AH

