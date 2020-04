Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verletzter Stolz? 19-Jähriger wirft Zuckerspender auf Kioskmitarbeiter - Bundespolizei stellt flüchtenden Tatverdächtigen

Bild-Infos

Download

Dortmund - Gelsenkirchen (ots)

Ein 19-jähriger Dortmunder wollte gestern Morgen (4. April) einer Frau an einem Imbiss im Dortmunder Hauptbahnhof etwas ausgeben. Als diese sein Angebot ausschlug und auch der Mitarbeiter des Imbiss nicht das Geld des 19-Jährigen annehmen wollte, soll dieser einen vollen Zuckerspender aus Glas, gezielt auf den Mitarbeiter geworfen haben. Dieser wurde dabei an Schulter und Kopf verletzt.

Gegen 0:30 Uhr hielt sich der 19-jährige afghanische Staatsangehörige an dem Imbiss im Dortmunder Hauptbahnhof auf. Dort bestellte eine Frau etwas zu essen. Der 19-Jährige wollte nach Zeugenangaben die Rechnung der Frau zahlen, welche sein Angebot jedoch ablehnte. Als er daraufhin den 22-jährigen Mitarbeiter des Imbisses dazu drängen wollte, die Rechnung der Frau zu begleichen, weigerte auch er sich, dass Geld des Dortmunders anzunehmen.

Dies soll der 19-Jährige zum Anlass genommen haben, einen vollen Zuckerspender aus Glas auf den 32-jährigen Gelsenkirchener zu werfen. Dieser wurde dabei an der Schulter getroffen. Anschließend soll der Spender an einer Wand abgeprallt und den Mitarbeiter erneut am Kopf getroffen haben.

Nachdem Einsatzkräfte der Bundespolizei vor Ort eintrafen, flüchtete der Mann. Nach kurzer Flucht wurde er eingeholt und festgenommen. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, räumte er die Tat ein.

Gegen den mit 1,6 Promille alkoholisierten und bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das 32-jährige Opfer aus Bangladesch begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. *ST

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell