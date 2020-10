Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Verkehrsunfall an Kreuzung - eine Person verletzt

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 21:40 Uhr an der Kreuzung der Straßen "Im Schollengewann"/Dammweg. Eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Straße "Im Schollengewann" als sie an der Kreuzung zum Dammweg einen weiteren Mercedes übersah, der die Kreuzung bereits fast vollständig überquert hatte. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beifahrerin der Geschädigten wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 32.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell