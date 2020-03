Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand auf Balkon

Stuttgart - Stammheim (ots)

Ein durch eine Gasflasche ausgelöster Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße Sieben Morgen hat am Samstag (28.03.2020) gegen 03.40 Uhr zu einem Löscheinsatz der Feuerwehr geführt Anwohner hatten den Brand auf einem im 3. OG gelegenen Balkon bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen auf die Wohnung verhindern. Lediglich die Balkonverkleidung wurde infolge der Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt, Personen kamen nicht zu Schaden. Warum die an eine Kochplatte angeschlossene Gasflasche in Brand geraten war, konnte bislang nicht geklärt werden. Hinweise auf eine Fehlbedienung durch die Bewohner liegen nicht vor.

