Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angeblicher Spendensammler stiehlt Geldbeutel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (26.03.2020) an der Föhrichstraße unter dem Vorwand, Spenden zu sammeln, offenbar den Geldbeutel eines 83-jährigen Mannes gestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 12.00 Uhr bei dem Senior und bat um eine Spende für den Sportverein. Der 83-Jährige ließ den Unbekannten in die Wohnung und übergab ihm eine Spende von zwei Euro. Als der 83-Jährige einen Moment abgelenkt war, stahl der Unbekannte mutmaßlich den noch auf dem Tisch liegenden Geldbeutel mit mehreren Dutzend Euro Bargeld sowie diversen Dokumenten. Der Unbekannte war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und von kräftiger Gestalt. Er hatte braune Haare, der Senior beschrieb sein Erscheinungsbild als mitteleuropäisch. Bekleidet war der Unbekannte mit Jacke und Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

