Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag (26.03.2020) etwa ab der Haltestelle Bottroper Straße in der Stadtbahn U12 in Fahrtrichtung Dürrlewang eine 54 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Frau stieg dort gegen 14.45 Uhr in die Stadtbahn ein und setzte sich auf einen freien Platz. Ihr schräg gegenüber saß der Unbekannte. Dieser holte sein Glied aus der Hose und manipulierte daran, während er die Frau unentwegt ansah. Die 54-Jährige stieg am Hauptbahnhof aus und erstattete danach Anzeige bei der Polizei. Der Mann wird beschrieben als: etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, zwischen 35 und 45 Jahre alt, mit kurzen, dunklen Haaren, Drei-Tage-Bart in markantem Gesicht und ungepflegtem Äußeren. Er trug eine geschlossene dunkelblaue Jacke, eine schwarze, weite Hose und war von südländischem Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

