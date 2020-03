Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Drogendealer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (24.03.2020) einen 39 Jahre alten Mann an der Kissinger Straße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Eine Streifenbesatzung kontrollierte gegen 21.45 Uhr den Tatverdächtigen und fand bei seiner Durchsuchung mutmaßliches Liquid Ecstasy sowie mehrere Tabletten verschreibungspflichtiger Medikamente auf. Anschließend durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes, wobei sie weitere Kleinstmengen an Betäubungs- sowie Arzneimitteln auffanden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell