Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt mit 2 Promille

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:20, wurde ein 30-jähriger Ford-Fahrer mit einem Alkoholwert von ca. 2 Promille in Hoffenheim kontrolliert. Er befuhr die B45 von Bammental kommend in Richtung Sinsheim und fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer durch seine unsichere Fahrweise auf. Die Beamten konnten den 30-jährigen in der Ortsmitte von Hoffenheim ausmachen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Sie führten aufgrund starken Alkoholgeruchs einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert von ca. 2 Promille, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt; es folgt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

