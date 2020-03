Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht vor K+K Markt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag kam es vor dem K+K Markt am Hickinger Weg zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 12.55 Uhr und 13.15 Uhr wurde ein schwarzer Ford Mondeo Kombi von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher beging danach Fahrerflucht und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell