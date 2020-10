Polizei Mettmann

POL-ME: PKW überschlagen! (Velbert) -2010016-

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 04.10.20 kam es gegen 20:00 Uhr in Velbert auf der Kreuzung Voßnacker Straße/ Nierenhofer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden.

Eine 19-jährige Frau aus Wuppertal befuhr mit ihrem PKW Mercedes die Voßnacker Straße in Richtung Nierenhofer Straße. An dieser Kreuzung übersah sie, einen aus ihrer Sicht von rechts kommenden PKW, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Fahrzeugdach neben der Fahrbahn zu liegen. Die Wuppertalerin und ihr 17-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden mussten. In dem anderen PKW, einem Opel, saßen eine 32-jährige Wuppertalerin und ihre 21-jährige Beifahrerin. Beide überstanden den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 30.000,- Euro geschätzt.

