POL-ME: Internistischer Notfall verursacht Frontalzusammenstoß - Hilden - 2010013

Mettmann (ots)

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr am 02.10.20, gegen 14:20 Uhr, eine 80 jährige Haanerin mit ihrem Renault die Elberfelder Straße in Hilden in Richtung Haan.

Ein 25 jähriger Burscheider befuhr die Elberfelder Straße mit seinem Kleintransporter in Gegenrichtung.

Für den Burscheider unerwartet fuhr ihm die Haanerin plötzlich auf seiner Fahrspur entgegen.

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Anschließend kam die Renaultfahrerin nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei einen Leitpfosten und kam an einem Baum zum Stehen.

Durch den Zusammenstoß verletzte der Fahrer des Kleintransporters sich leicht.

Die Haanerin schien zunächst unverletzt zu sein. Sie wurde jedoch zu weiteren Untersuchungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Im Krankenhaus wurde ein schwerer Internistischer Notfall diagnostiziert, welcher eine intensivmedizinische Behandlung notwendig machte.

Die beiden Fahrzeuge waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Aufgrund der Versorgung der Verletzten, aufgrund der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und aufgrund der Unfallaufnahme wurde die Elberfelder Straße im Bereich der Unfallstelle für ca. 2 Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Infolgedessen kam es in den Stadtgebieten von Hilden und Haan zu erheblichen Verkehrsstörungen.

