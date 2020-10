Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei verfolgt Autodiebe auf der Autobahn - Erkrath

Düsseldorf - 2010009

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (1. Oktober 2020) haben bislang unbekannte Täter einen auf einem Privatgrundstück in Erkrath-Hochdahl abgestellten Audi A6 entwendet und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Letztendlich konnten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Düsseldorf noch in der Nacht das entwendete Fahrzeug im Rahmen einer überörtlichen Fahndung auf der Flucht ausfindig machen und sicherstellen.

Das war passiert:

Gegen 22:55 Uhr bemerkte ein Anwohner in Erkrath-Hochdahl, wie zwei ihm unbekannte Männer mit dem Audi seines Bruders, welcher auf dem Hof seines Grundstücks geparkt war, davonfuhren. Augenscheinlich hatten die Täter das schlüssellose "Keyless Go"-System des Autos ausgenutzt, um den Wagen zu öffnen und diesen zu starten. Der aufmerksame Zeuge reagierte vorbildlich und alarmierte umgehend die Polizei.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann leitete daraufhin umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Duo mit dem Audi ein. Da die Fluchtrichtung des Audis zunächst unklar war, wurden dazu auch die umliegenden Polizeibehörden und -präsidien alarmiert, was letztendlich entscheidend zur erfolgreichen Fahndung beitrug.

Nur wenig später konnten so Polizeibeamte der Autobahnpolizeiwache Hilden des Polizeipräsidiums Düsseldorf den entwendeten Wagen in fahrender Weise auf der Fleher Brücke auf der A46 antreffen. Als die beiden Autodiebe die Polizisten bemerkten, gaben diese zunächst Vollgas. Gleichzeitig wurden aus einem neben dem Audi herfahrenden BMW selbst gebaute Krähenfüße auf die Fahrbahn geworfen, um die Polizisten auszubremsen.

Die Autodiebe stoppten ihren Audi daraufhin auf der mittleren Fahrspur der A46, kurz hinter der Fleher Brücke in Richtung Heinsberg. Sie flüchteten nun zu Fuß über die Autobahn und stiegen in den BMW ein, der anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neuss davonfuhr.

Da aufgrund des mittig auf der Autobahn abgestellten Audis und der zurückgelassenen Krähenfüße eine erhebliche Gefahr für den nachfolgenden Autobahnverkehr ausging, brachen die Polizeibeamten die Verfolgung der flüchtigen Autodiebe ab, um die Autobahn zu sichern. Glücklicherweise kam es hierbei durch das schnelle Eingreifen der Polizisten zu keinen gefährlichen Situationen.

Der Audi wurde von den Kräften der Autobahnpolizei zur Beweis- und Eigentumssicherung sichergestellt. Die weitere Sachbearbeitung des Kfz-Diebstahls liegt beim örtlich zuständigen Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Mettmann. Aktuell ist der Verbleib der flüchtigen Autodiebe sowie der Komplizen in dem BMW nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern nach wie vor an.

