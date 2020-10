Polizei Mettmann

POL-ME: Serie von Kennzeichendiebstählen - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2010008

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Nach gleich fünf Kennzeichendiebstählen in der Nacht zu Donnerstag (01. Oktober 2020) in Ratingen ermittelt die Polizei in dieser Tatserie und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (01. Oktober 2020) an zwei Fahrzeugen, die in unmittelbarer Nähe zueinander an der Speestraße abgestellt waren, die Kennzeichen. Auch von einem Fahrzeug, welches in der Parallelstraße "Am Speckkamp" abgestellt war, wurde das hintere Kennzeichen gestohlen.

Die Diebe begaben sich vermutlich im Anschluss zu einem Park & Ride-Parkplatz an der Brachter Straße in Ratingen-Homberg. Hier entwendeten sie im Laufe des Donnerstagvormittages Kennzeichen von zwei dort abgestellten Fahrzeugen.

Mit ihrer Tatbeute entkamen die Diebe unerkannt und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete Strafanzeigen wegen Diebstahl ein und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den betreffenden Tatörtlichkeiten beobachtet haben, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell