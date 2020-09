POL-HS: Pressebericht Nr. 270 vom 26.09.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Delikte/Straftaten:

Einbruchdiebstahl

Geilenkirchen

In Zeit von Samstag, 19.09.2020 bis Donnerstag, 24.09.2020 versuchten Unbekannte in ein Haus auf dem Heinrich-Zille-Weg einzubrechen.

Am Freitag, 25.09.2020 zwischen 19:00 Uhr und 20:10 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Haus auf der Aachener Straße in Hünshoven ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht mitgeteilt werden.

Wassenberg

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 24.09.2020, 18:00 Uhr bis Freitag, 25.09.2020, 06:45 Uhr das Schloss eines Baustellencontainers auf der Brühlstraße auf. Aus dem Container wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Heinsberg-Oberbruch

Im Tatzeitraum Donnerstag, 24.09.2020, 22:15 Uhr bis Freitag, 25.09.2020, 05:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Bargeld aus einem auf der Straße Schopskamp abgestellten Pkw.

Wegberg-Moorshoven

Indem sie die Seitenscheibe eines auf der Straße Am Alten Schlagbaum abgestellten Pkw einschlugen, gelangten unbekannte Täter in das Fahrzeuginnere. Aus dem Fahrzeug wurde Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 24.09.2020, 21:00 Uhr bis Freitag, 25.09.2020, 06:30 Uhr.

