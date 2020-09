Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz / Hückelhoven (ots)

In Hetzerath drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag, 24. September, an der Straße Heideweg in einen Pkw ein und entwendeten daraus einen Rucksack sowie eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweisdokumenten. Des Weiteren stahlen sie zwei Arbeitsleuchten und einen Drucker aus dem Pkw. In der gleichen Nacht stahlen unbekannte Täter aus einem Pkw an der Pötzelstraße eine Tasche. In Doveren drangen unbekannte Täter im gleichen Zeitraum in einem Pkw ein, der an der Künkeler Straße abgestellt war. Hier entwendeten sie einen Rucksack. Was sich alles darin befand wird noch ermittelt. An der Beckerstraße stahlen unbekannte Täter gegen 2 Uhr am Freitagmorgen, 25. September, aus einem Pkw Bargeld sowie eine schwarze Jacke und eine Dokumentenmappe. In Schaufenberg stahlen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 23. September, 19 Uhr und Donnerstag, 24. September, 13 Uhr, aus einem Pkw, der an der Hochstraße parkte ein Portemonnaie mit Bargeld sowie Ausweisdokumenten.

