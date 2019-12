BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Bundespolizeiinspektion Erfurt

Im Verlauf der letzten 24 Stunden konnte die Bundespolizei in Erfurt gleich vier Haftbefehle vollstrecken.

Zunächst war es ein 40-jähriger Deutscher, mit dem es die Beamten gestern Abend in Erfurt zu tun hatten. Der ohne festen Wohnsitz lebende Mann war aufgefallen, weil er einen ICE von Berlin nach München ohne Fahrschein genutzt hatte. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass er gleich zweimal zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Haftbefehle stammen von der Staatsanwaltschaft Magdeburg. Der 40-Jährige hatte gegen ihn verhängte Geldstrafen in Höhe von 4.500 Euro nicht bezahlt. Weil er auch aktuell dazu nicht in der Lage war, brachten ihn die Beamten zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Tonna. Zu den Geldstrafen war er jeweils wegen Betruges verurteilt worden.

Ebenfalls am gestrigen Abend in Erfurt kontrollierten Bundespolizisten einen 29-jährigen Deutschen, der auch zur Festnahme ausgeschrieben war. Hier hatte die Staatsanwaltschaft Erfurt Haftbefehl erlassen, weil der in Erfurt wohnende Mann ein Bußgeld bislang nicht bezahlt hatte. Nur weil er vor Ort die fast 500 Euro beglich, musste er nicht ins Gefängnis.

Auch für einen 43-jährigen Deutschen, den die Beamten kurz danach im Hauptbahnhof kontrollierten, lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Erfurt vor. Gegen den nahe Erfurt wohnenden Mann wird wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt. Hierzu wurde der 43-Jährige dem Amtsgericht vorgeführt.

Und heute früh war es ein 48-jähriger Deutscher, der den Beamten im Erfurter Hauptbahnhof ins Netz ging. Und auch hier lag ein Haftbefehl vor. Diesen hatte das Amtsgericht Erfurt erlassen, weil der Mann zu einer gegen ihn angesetzten Hauptverhandlung wegen Erschleichens von Leistungen nicht erschienen war. Die Beamten brachten den in Erfurt Wohnenden nach Vorführung beim Ermittlungsrichter in die Justizvollzugsanstalt Tonna.

