POL-HS: Kupferdiebstahl

Täterin festgenommen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Eine 25-jährige Frau aus Heinsberg wurde am Donnerstag (24. September), gegen 8 Uhr, durch einen Zeugen ertappt, nachdem sie in ein leerstehendes Fabrikgebäude an der Boos-Fremery-Straße eingebrochen war. Sie hatte bereits Kupferkabel für den Abtransport zerschnitten und bereitgelegt als sie entdeckt wurde. Die Polizeibeamten nahmen sie fest und das Kriminalkommissariat Geilenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

