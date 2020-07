Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 27.07.2020

Goslar (ots)

Diebstahl eines Segels

Langelsheim. Am Montag wurde der Diebstahl eines Segels von einem Segelboot an der Innerstentalsperre angezeigt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 07.07. und dem 25.07.2020. Das Segel ist weiß, hat eine Größe von 17 Quadratmetern und trägt die Aufschrift GER 3. Der Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97870-0

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

