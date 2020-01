Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Bushaltestelle - aufmerksame Zeugen verhindern hohen Sachschaden - Ratingen - 2001144

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25.01.2020) kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an einer Bushaltestelle an der Heiligenhauser Straße in Ratingen-Hösel. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gegen 03:20 Uhr bemerkten drei zufällig vorbeifahrende Zeugen, dass Zeitungsstapel sowie ein Mülleimer an der Bushaltestelle "Im Bruch" brannten. Die drei jungen Männer versuchten zunächst selbstständig das Feuer zu löschen und informierten folgerichtig die Feuerwehr. Durch die zeitnah eingetroffenen Polizeibeamten konnten die noch brennenden Zeitungen mittels eines Feuerlöschers überwiegend gelöscht werden. Die Beamten der Feuerwehr Ratingen übernahmen dann die vollständige Löschung.

Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass das Feuer augenscheinlich vorsätzlich gelegt wurde. An einem Baustellenschild, welches auf die brennenden Zeitungsstapel gelegt worden war, entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen jederzeit an die Polizei Ratingen, Tel.: 02102 / 9981 - 6210, zu wenden.

