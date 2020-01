Polizei Mettmann

POL-ME: 58-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - hoher Sachschaden - Erkrath - 2001142

Mettmann (ots)

Am Freitag (24.01.2020) kam ein 58-jähriger Düsseldorfer aus bisher ungeklärter Ursache von der Düsseldorfer Straße ab und verursachte einen Verkehrsunfall mit einem geparkten Transporter. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa 22.000,- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 15:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei zur Düsseldorfer Straße in Höhe der Haus-Nummer 41 gerufen. Ein 58-Jähriger war mit seinem Alfa Romeo in Richtung Erkrath unterwegs gewesen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf dem Gehweg geparkten VW Transporter. Der Alfa Romeo drehte sich durch den Aufprall um 180 Grad und blieb, mit starken Beschädigungen im Frontbereich, auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn stehen.

Aufgrund des hohen Schadensbildes wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen. Aber weder der Fahrer, noch sein 17-jähriger Sohn als Beifahrer, mussten durch die Rettungssanitäter erstmedizinisch versorgt werden.

Der 58-Jährige konnte nicht angeben, warum er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Eine Unfallursache konnte im Rahmen erster Ermittlungen nicht geklärt werden.

Bei dem Alfa Romeo entstanden Schäden in geschätzter Höhe von circa 18.000,- Euro. Da er nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. An dem geparkten Lkw entstanden Schäden in Höhe von circa 4.000,- Euro.

