POL-ME: Empfang beim Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus - 2008026

Mettmann (ots)

Heiligenhaus

Am Dienstag (04.08.2020) empfing Bürgermeister Michael Beck nachmittags gleich zwei neue Spitzenbeamte der Kreispolizei Mettmann zu einem Erörterungsgespräch, begleitet von Landrat Thomas Hendele. Als Leiter der Kreispolizeibehörde schätzte sich Hendele glücklich, die neue Abteilungsleiterin der Polizei, Leitende Polizeidirektorin Ursula Holz, persönlich im Rathaus vorstellen zu können. Sie ist seit 01.07.2020 für die rund 800 Beschäftigten der Kreispolizei verantwortlich. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4657299

Neben Ursula Holz nutze auch der seit 01. Juli 2020 neue Leiter der Polizeiwache Heiligenhaus, Polizeihauptkommissar Ralf Michaelis (46, wohnhaft in Essen) die Gelegenheit, sich vorzustellen. Der bisherige Dienstgruppenleiter war zuletzt im Wachbereich Ratingen tätig. PHK Michaelis hat seit 1997 zudem viel Diensterfahrung in den Städten Mettmann, Wülfrath und Haan sowie der Polizeileitstelle gesammelt.

Im Gespräch wurden aktuelle Themen der Stadt Heiligenhaus erörtert. Dabei war die Modernisierung der Polizeiwache Heiligenhaus an der Hauptstraße 294 ein wichtiges Thema. Das Gebäude wird derzeit von der Stadt Heiligenhaus saniert. Nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten zum Jahreswechsel abgeschlossen werden.

Im Hinblick auf die Sicherheitslage der Stadt Heiligenhaus sind die geringen Belastungszahlen im Bereich des Wohnungseinbruchs sehr erfreulich. Auch die in Relation geringen Fallzahlen im Bereich der Straßenkriminalität in Heiligenhaus konnten positiv hervorgehoben werden. Dies ist nicht zuletzt auf die funktionierende Ordnungspartnerschaft der Stadt Heiligenhaus mit der Polizei zurückzuführen. Derzeit gilt es unter anderem, auf dem Panoramaradweg mit verstärkter Überwachung Unfälle mit Radfahrern, Konflikte und Verschmutzungen zu verringern. Kontrollen per Rad, Auto und zu Fuß sollen deshalb auch in den kommenden Wochen fortgeführt werden, um allen Nutzern der schönen Radstrecke ein sicheres Miteinander im Freizeitverkehr zu ermöglichen.

