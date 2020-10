Polizei Mettmann

POL-ME: Mann randaliert in Bus - die Polizei sucht Zeugen - Velbert - 2010010

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagabend (01. Oktober 2020) randalierte in dem Linienbus OV 6 nach Velbert-Langenberg ein bisher unbekannter junger Mann, indem er nacheinander zwei weibliche Fahrgäste beleidigte und eine davon später sogar aus dem Bus stieß. Die Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18:55 Uhr kam es auf der Fahrt in dem Linienbus OV 6 nach Velbert-Langenberg zunächst zu einem lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau, in dessen Verlauf der bisher unbekannte weibliche Fahrgast an der Bushaltestelle "Tut Welm" den Linienbus verließ. Der Mann verblieb in dem Bus und reagierte weiterhin deutlich verbal aggressiv.

An der Haltestelle "Pannerstraße" versuchte der Fahrer der Buslinie, den Mann zu beruhigen. Dieser reagierte jedoch gegenteilig und begann nun auch einen weiteren weiblichen Fahrgast zu beleidigen. Als die 43-Jährige beabsichtigte, den Bus zu verlassen, stieß der Mann sie unvorhersehbar aus der Bustür. Glücklicherweise konnte die Frau einen Sturz verhindern und blieb unversehrt. Der Täter entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung S-Bahnhof Langenberg.

Die 43-Jähriger erstattete Strafanzeige gegen den bisher noch unbekannten Mann, den sie folgendermaßen beschreiben kann:

- circa 20-25 Jahre alt - circa 180cm groß - normale Statur - südosteuropäisches Aussehen - trug eine schwarze Kappe - trug keinen Mund-Nasen-Schutz

Zeugen, insbesondere die Frau, die zuvor in dem Linienbus mit dem Beschuldigten in Streit geraten war, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell