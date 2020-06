Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Stadtsaal

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel und der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am Mittag um 11:37 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Stadtsaal in der Kaiserstraße alarmiert. Als die ersten Kräfte nach fünf Minuten eingetroffen waren, konnte zunächst kein Auslösegrund festgestellt werden. Nach Rücksprache mit dem Hausmeister hatten kurz vor der Alarmierung Wartungsarbeiten an der Brandmeldeanlage stattgefunden, sodass dieser Einsatz nach 15 Minuten für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei abgebrochen werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell