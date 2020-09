Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall

Lippstadt (ots)

Am Freitag, um 05:55 Uhr, kam es an der Einmündung der Unionstraße auf die Bökenförder Straße zu einem Unfall. Eine 26-jährige Frau aus Geseke war mit ihrem Ford Focus auf der Bökenförder Straße unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie nach rechts auf die Unionstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Radfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 50-jährige Radler aus Erwitte stürzte und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell