Polizei Mettmann

POL-ME: Fünf Verletzte nach Ausweichmanöver für Kleintier - Heiligenhaus - 2010015

Mettmann (ots)

Am späten Samstagabend des 03.10.2020, befuhren ein 19jähriger Heiligenhauser und vier weitere volljährige Insassen mit einem Audi die Ruhrstraße in Richtung Essen Kettwig. Auf der kurvigen, regennassen Gefällestrecke erkannte der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve ein kleines Wildtier auf der Fahrbahn und wich diesem aus. Bei dem Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über das große SUV und kam mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte mehrere Meter tief die dortige Böschung hinab, überschlug sich und blieb zwischen dichtem Buschwerk und jungem Baumbewuchs auf dem Dach liegen. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr Heiligenhaus rückten mit schwerem Gerät zur Unfallstelle aus, da eine Person im Fahrzeug eingeklemmt war. Außerdem wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt, die sich um die Verletzten kümmerten. Alle Insassen des Fahrzeugs wurden bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer. Die beiden schwer verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert und verblieben stationär. Die Polizei Velbert übernahm vor Ort die Unfallaufnahme. Die Ruhrstraße wurde teilweise für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Für die aufwendige Bergung des schweren Fahrzeuges wurde ein lokales Abschleppunternehmen angefordert. Das Schadenausmaß war nach der Bergung des Fahrzeuges deutlich zu sehen. Das SUV war ringsherum schwer beschädigt, nicht mehr fahrbereit und musste mit dem Abschleppfahrzeug abtransportiert werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, dürfte aber deutlich im fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfallgeschehens dauern an.

Gefahrenhinweis der Polizei: Fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit und passen Sie diese immer den Straßen-, Sicht und Wetterverhältnissen an. Rechnen Sie in ländlichen oder bewaldeten Gebieten immer mit Wildtieren. Weichen sie Wildtieren, insbesondere Kleintieren nicht mit riskanten Fahrmanövern aus und gefährden Sie dadurch nicht sich oder andere.

