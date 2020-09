Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 58-jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall

Petershagen (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:26 Uhr, kam es in Petershagen-Jössen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Petershäger befuhr mit seinem Kraftrad die Bundesstraße 482 in Richtung Leese. Auf gerader Strecke überholte er einen vor ihm fahrenden PKW. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden PKW eines 50-jährigen zusammen. Der 58-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 50-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt. Das Kraftrad und der PKW wurde schwer beschädigt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell