Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss endet mit Blutentnahme und Entziehung der Fahrerlaubnis

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

WormsWorms (ots)

Am Sonntag, den 06.12.2020, gegen 04:50 Uhr, kam es Am Mondscheinweg in Worms zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Mondscheinweg in Fahrtrichtung Kirschgartenweg. Der Geschädigte befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Mondscheinweg aus Fahrtrichtung Carl-Villinger-Straße kommend. An der Einmündung Am Mondscheinweg/Am Mondscheinweg (Verlängerung der Carl-Villinger-Straße) biegt der Verursacher nach links ein und touchiert dabei den Pkw des Geschädigten. Im Anschluss ergreift der Verursacher die Flucht, ohne sich um die Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten zu kümmern. Der Fahrer des flüchtigen Pkw kann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei stand der 24-jährigen Beschuldigte augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Alkoholtest wurde abgelehnt, sodass daraufhin eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Bis zur richterlichen Entscheidung darf der Beschuldigte kein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führen. Aufgrund der Beschädigungen am Pkw des Verursachers ist davon auszugehen, dass er einen weiteren Verkehrsunfall verursacht hat. Die Schadenshöhe wird momentan auf 1500 Euro geschätzt.

Sollten Zeugen einen Verkehrsunfall mit dem Pkw des Verursachers mitbekommen haben, dann mögen sie sich bitte mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell