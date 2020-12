Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr befuhr der 34-jährige PKW-Fahrer die Klosterstraße in Worms. Beim Linksabbiegen in die Schönauer Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der dortigen Ampelanlage und einer Hauswand. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An der Lichtzeichenanlage, der Hauswand und dem PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10000EUR. Aufgrund seines renitenten Verhaltens musste der Unfallfahrer für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen werden.

